В Кремле ответили на идею о снижении пенсионного возраста на Дальнем Востоке

Кремль не имеет какой-либо позиции о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию для жителей Дальнего Востока. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов оценить инициативу председателя комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова.

«Мы никак не оцениваем, какой-либо позиции на этот счет нет», - сказал Песков.

Напомним, по словам Харитонова, сохранить прежний возраст выхода на пенсию для жителей ДФО необходимо, так как после проведенной пенсионной реформы большое количество людей уехало из северных регионов. А для того, чтобы жители туда приезжали и оставались, для них необходима особая мотивация.