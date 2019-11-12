Выбиты стекла, обуглены корпуса: видео сгоревших на парковке в Подмосковье машин

На автостоянке в Подмосковье сгорели более десяти автомобилей. Возгорание произошло ночью 12 ноября в Раменском районе в поселке Дружба.

«Звезда» публикует кадры с места происшествия, на них видно, что машины получили значительные повреждения - кузовы автомобилей обуглены, также при горении у них оказались выбиты стекла.

Как рассказал источник «Звезды» в правоохранительных органах, причиной пожара стал поджог. По словам работников парковки, его устроил неизвестный мужчина.

Огонь распространился на 200 квадратных метров. После звонка о возгорании пожарные прибыли на место происшествия через 25 минут. Пожар удалось потушить менее чем за час.