«Аэрофлот» исключил из бонусной программы пассажира, перевезшего обманом толстого кота

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила пассажира, нарушившего правила перевозки животных и перевезшего кота весом более 8 кг на борту самолета, из бонусной программы и аннулировал все его мили.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, по факту опубликованного в соцсетях сообщения о том, как пассажир подменил кота, чтобы перевезти животное на борту самолета из Москвы во Владивосток, было проведено служебное расследование.

«Проверка показала, что пассажир допустил ряд грубых нарушений правил перевозки багажа: не сдал животное весом более 8 кг для перевозки в багаж; вынимал животное из контейнера на борту», - рассказали в пресс-службе агентству «Москва».

Представитель авиакомпании подчеркнул, что, согласно правилам, животное весом более 8 кг вместе с переноской должно перевозится в багажном отсеке. И все же, «во время оформления перевозки животного в салоне самолета на рейс SU1702 пассажир умышленно нарушил правила», добавили в пресс-службе. Сотрудники «Аэрофлота» изучили записи с камеры видеонаблюдения.

«В связи с выявлением нескольких фактов целенаправленного нарушения условий договора воздушной перевозки ..принял решение исключить данного пассажира из программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника - закрыт», - подытожили в пресс-службе.

Напомним, пассажир Михаил Галин, летевший из Москвы во Владивосток и совершавший уже второй перелет со своим котом Виктором, столкнулся с проблемами на стойке регистрации в Шереметьево. Сотрудница авиакомпании взвесила кота и заявила, что он должен быть помещен в багажное отделение, так как оказался тяжелее положенного на 2 кило. Владелец животного отказался рисковать здоровьем Виктора и Галина сняли с рейса.

Было решено найти кота-дублера, которому разрешили находиться в салоне. После регистрации мужчина успешно улетел с котом во Владивосток.