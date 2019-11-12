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Неожиданное открытие: виртуальная реальность помогает встать на ноги после инсульта

Дмитрий Изгагин
14:40 12.11.2019
Тренажер, разработанный в Самаре, помогает восстанавливать нейронные связи, разрушенные при инсульте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Пациенты, пережившие инсульт и потерявшие возможность ходить, смогут вновь встать на ноги благодаря виртуальной реальности. Самарские ученые разработали тренажер для таких пациентов, он представляет из себя компьютер со специальными манжетами и так называемым VR-шлемом. Технология позволяет обмануть мозг и запустить процесс восстановления нейронных связей.

Галина Бородулина перенесла инсульт и заново учится ходить. Аппарат виртуальной реальности настолько погружает в имитацию прогулки, что пациенты начинают вышагивать, даже сидя на стуле.

Пневмоманжеты разработчики позаимствовали из космической медицины. Они посылают импульсы к стопам в тот же момент, когда в виртуальности свои шаги делает аватар пациента. Таким образом у человека восстанавливаются нейронные связи, разрушенные после инсульта.

«У пациента может быть сохранена сила в конечности в результате он, по идее, должен ходить. Но он ходить не может, потому что не существует той связи или связь эта разрушилась в результате инсульта, которая отвечает именно за алгоритм, за понимание того, как эту ногу поставить, что ее можно поставить, что он может стоять и идти», - заявил заведующий отделением медицинской реабилитации ЦГКБ №6 Валентин Баженов.

Поэтому самое главное для пациента - поверить в то, что он уже может ходить. Движению обучают не мышцы, а мозг. Таким образом заново создаются нейронные связи, отвечающие за движение. То есть разум снова будет знать, какие сигналы посылать, когда нужно просто встать и пойти.

Курс реабилитации пациентов с помощью нового нейротренажера занимает всего десять дней и состоит из коротких сеансов продолжительностью 10-12 минут. Вот и Галина Бородулина после недели прогулок в виртуальном лесу смогла пойти уже в реальности по самому обыкновенному полу. 

За две недели тестового режима аппарат поставил на ноги с десяток человек. Сейчас медики устраняют все недоработки и дополняют программу, чтобы пациенты получали результат еще быстрее. Тесты проходят в нескольких клиниках в разных регионах, в том числе в Москве. Самарский медуниверситет уже подобрал компанию для серийного выпуска; как только закончатся испытания, аппарат может быть внедрен в медицинские учреждения и реабилитационные центры по всей России.

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