Проект о знаках, предупреждающих про камеры на дорогах, внесут в Госдуму
Новый законопроект сделает обязательным установку предупреждающих знаков перед стационарными и передвижными камерами, фиксирующими скорость на автомобильных дорогах.
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На рассмотрение в Государственную Думу будет предложен законопроект, предусматривающий обязательную установку предупреждающих знаков перед стационарными и передвижными камерами, фиксирующими скорость на автодорогах.
«Инициатива по предупреждению об установке дорожных камер - законопроект подготовлен, мы его внесем в ближайшее время», - передает ТАСС слова члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.
Также он добавил, соответствующий документ был подготовлен с участием экспертов Общероссийского народного фронта.