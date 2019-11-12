Проект о знаках, предупреждающих про камеры на дорогах, внесут в Госдуму

На рассмотрение в Государственную Думу будет предложен законопроект, предусматривающий обязательную установку предупреждающих знаков перед стационарными и передвижными камерами, фиксирующими скорость на автодорогах.

«Инициатива по предупреждению об установке дорожных камер - законопроект подготовлен, мы его внесем в ближайшее время», - передает ТАСС слова члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

Также он добавил, соответствующий документ был подготовлен с участием экспертов Общероссийского народного фронта.