«К мрачным корням»: геймплей Diablo IV представили на BlizzCon 2019

На церемонии открытия фестиваля BlizzCon 2019, которых проходит с 1 по 2 ноября в Анахайме в США, представили трейлер Diablo IV.

Blizzard Entertainment показало геймплей нового проекта. В игре будут элементы хоррора, а противники созданы «пугающими», при разработке создатели обратились к «к мрачным корням» франшизы, рассказали на церемонии.

В Diablo IV будут PvP-зоны и другие взаимодействия между игроками, включая торговлю и общение. На старте в игре будет доступно три класса: варвар, колдунья и друид.

Diablo IV разрабатывается для ПК, Xbox One и PS4.

Diablo - серия компьютерных игр в жанре Action/RPG, выпускаемых с 1996 года.