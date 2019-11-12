В Кремле отреагировали на обмен ракетными ударами между Израилем и «Исламским джихадом»

В Кремле обеспокоены ростом напряженности в секторе Газа после обмена ударами между Израилем и палестинской группировкой «Исламский джихад» и призывают все стороны к спокойствию и решению проблем дипломатическими средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ситуация в регионе обострилась после ликвидации израильскими ВВС командира «Исламского джихада» Бахи Абу аль-Ата. О его гибели сообщили в военном ведомстве страны.

Израиль возлагает на аль-Ата ответственность за сотни терактов против мирных жителей и военных.

Прицельный удар по дому лидера «Исламского джихада» нанесла авиация. Вскоре были опубликованы спутниковые снимки и кадры здания, которое частично обрушилось.

Палестинские источники заявляют, что в результате авиаудара погибли два человека, еще 5 получили ранения. Также сообщается, что операцию одобрил лично израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В ответ группировки, базирующиеся в Газе, выпустили по Израилю как минимум 50 ракет, 20 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В Тель-Авиве и других городах весь день звучат оповещения о воздушной тревоге, в школах были отменены занятия.

*запрещена в РФ