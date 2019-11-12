СБУ открыла дела против Владимира Соловьева

В отношении телеведущего завели два уголовных дела по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.



Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко рассказал, что Служба безопасности Украины завела 2 уголовных дела по статье о посягательстве на территориальную целостность страны в отношении телеведущего Владимира Соловьева.

«Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых совершается следственными отделами 2-го управления с дислокацией в Мариуполе и 3-го управления в Северодонецке», - написал Гончаренко в Facebook.

Для подтверждения данного факта он прикрепил снимок официального ответа СБУ.

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Депутат также выразил надежду на то, что Соловьев будет включен в санкционные списки Европы.

Сам журналист в комментарии «360» отметил, что происходящее показывает отношение Украины к свободе слова и праву журналиста на высказывание своей точки зрения.