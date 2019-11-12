Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе

Лидер украинской партии «Голос», музыкант Святослав Вакарчук заявил, что у государства есть три варианта окончания конфликта в Донбассе и возвращения «оккупированных территорий».

«Вариант первый - начать военную операцию, дойти до границы и победно завершить войну. Мало кто верит, что это возможно. Этот вариант на сегодняшний день является невозможным», - сказал он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

В качестве второго варианта Вакарчук предложил выполнение Минских соглашений, которые якобы грозят Украине потерей суверенитета и независимости. Политик признался, что не может понять согласия Киева с документом, по которому Украина должна «впустить территорию», которую на протяжении пяти лет не контролировала ни экономически, ни политически, ни юридически.

По словам Вакарчука, третий путь предлагает «не спешить», а постепенно усиливать экономику и армию страны, чтобы быть готовыми в любой момент «дипломатически или другим путем вернуть аннексированные территории». Этот вариант политик назвал болезненным, но наиболее реалистичным. Также именно его поддерживают большинство украинцев.