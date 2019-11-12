В Marvel рассказали о новых героях вселенной
Глава компании сообщил, что в следующих кинопроектах студии появятся три новых персонажа.
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Глава компании Marvel Кевин Файги заявил, что планируют ввести в киновселенную трех новых персонажей - мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Познакомиться с новыми супергероями зрители смогут в сериалах на стриминговом сервисе «Disney+», который начнет свою работу в США 13 ноября, а уже после они смогут дебютировать а полнометражных картинах Marvel, передает издание Independent.
На данный момент не уточняется какую позицию займут новые герои - будут ли они сражаться наравне с легендарными Мстителями или займут место второстепенных персонажей.