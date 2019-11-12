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СК запустил спецпроект по поиску пропавших детей

Ирина Егорова
12:52 12.11.2019
Каждый год в России пропадает более 100 тысяч детей. Успешно завершать поиски возможно благодаря совместным усилиям и слаженной работе заинтересованных сторон.
СК запустил спецпроект по поиску пропавших детей
© Фото: СК РФ

Следственный комитет России на официальном сайте запустил проект по розыску пропавших детей. «Внимание, пропал ребенок!» - так называется новый раздел, который скоординирует работу таких структур как МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардии, а также представителей средств массовой информации и граждан при поиске пропавших детей.

О подписании нормативного акта об алгоритме взаимодействия при розыске пропавших детей сообщается на официальном сайте СК

В рамках спецпроекта «Внимание, пропал ребенок!» будет размещаться актуальная информация о розыске несовершеннолетних. Оперативность и консолидация усилий каждой заинтересованной стороны, использование в работе новейшей криминалистической техники могут дать положительный результат. На данный момент при каждом следственном управлении СК России работают отдельные каналы связи для принятия тревожных сообщений о пропаже детей, функционируют тематические страницы на региональных сайтах ведомства.

Перечисленные факторы и просто неравнодушное отношение в большинстве случаев «дают положительный результат - ребенка находят живым, а каждая спасенная жизнь – это огромная победа», сообщили в ведомстве.

Кроме того Следственный комитет активно привлекает поисковые и добровольческие отряды, помощь которых «доказана на деле».

В СК РФ отмечают важную роль временного фактора в поисках несовершеннолетних граждан. Поэтому руководством СК России поставлена задача незамедлительно реагировать на сообщения о пропавших детях.

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