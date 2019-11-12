В Кремле не поддержали предложение вести «паспортный контроль» в интернете
Песков заявил, что такая мера нарушает гражданские права.
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В Кремле заявили, что предложение о введении обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно, станет, конечно, нарушает», - сказал он, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что инициатива по регистрации по паспорту при входе в Сеть нарушает гражданские права, не станет ли принятие данного предложения цензурой.
Во вторник ряд СМИ сообщил, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» выступила с предложением обсудить введение обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет в России, такое обращение было направили в Государственную думу и Совет Федерации.