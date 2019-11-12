Шойгу обсудит военно-техническое сотрудничество с главой Египта

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Египет, где запланированы переговоры с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси. Также глава ведомства возглавит российскую делегацию на VI заседании российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«В рамках работы совместной комиссии также предусмотрена отдельная встреча с министром обороны и военной промышленности Арабской Республики Египет генерал-полковником Мухаммадом Ахмедом Заки», - заявила пресс-секретарь Минобороны РФ Россияна Марковская.

Она отметила, что главными темами переговоров станут международная и региональная безопасность, ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также важные темы российско-египетского военного и военно-технического взаимодействия.