Воздушное пространство Перу закрыли для самолета Моралеса
Власти страны ответили отказом на запрос о дозаправке лайнера экс-президента Боливии в Перу, из-за чего пришлось совершить посадку в Парагвае.
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Самолет военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес, совершил вынужденную посадку в Парагвае из-за отказа властей Перу.
Лайнер должен был совершить остановку в Лиме, но уже во время полета маршрут пришлось скорректировать, так как диспетчеры Перу, Чили и Бразилии не дали разрешение лайнеру следовать через свою территорию.
В связи с неутихающими беспорядками в Боливии в отставку ушли президент Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера и министр обороны Хавьер Савалета.
О том, что власти Мексики согласились предоставить экс-президенту политическое убежище стало известно накануне.