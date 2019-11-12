Украинские власти заявили о готовности Киева снять санкции с России

«Тело» системы международного давления на Российскую Федерацию «начинает потихоньку пронизывать паралич», и рано или поздно дойдет и до снятия наложенных ранее санкционных мер. Такую точку озвучил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы уже пять лет к этому готовы, фактически с первого дня», - заявил он в интервью «РБК-Украина», отвечая на вопрос о том, готова ли Украина к снятию наложенных европейскими государствами на РФ санкций.

Нормализацию отношений между большими странами Кулеба назвал «законом истории». Такие государства, по его словам, поссорившись между собой, в результате всегда мирятся и то, что систему давления на РФ удалось удержать на протяжении пяти лет, «это чудо». По его словам, для европейских стран это беспрецедентное состояние, «они крайне болезненно рефлексируют, им это все непривычно и они этого не хотят».

«Мы не будем скрывать, что они хотят “business as usual”. И мы понимаем, что это может произойти», - рассказал Кулеба.

По его словам, в этой ситуации Киеву нужно быть готовым к тому, чтобы получить максимальную компенсацию от инициаторов снятия санкционных мер.

Как заявил Кулеба, нужно понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и состоит задача дипломатии и политики, чтобы не допустить этого, либо же получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания.

Украинский вице-премьер добавил, что пока нет оснований полагать, что «все пропало» и наложенные Евросоюзом на РФ санкций не будут продлены. Кулеба отметил, что это объясняется отсутствием прогресса по реализации Минских соглашений.