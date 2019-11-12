Пятый патруль военных РФ и Турции начал работу в районе сирийского Кобани

Пятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Совместное патрулирование пройдет по новому маршруту, который, стартовав от пункта таможенного перехода Айлишар, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршруты совместного патруля, который проходит вдоль сирийско-турецкой границы. Общая протяженность маршрута патрулирования составит более 80 километров», - говорится в сообщении военного ведомства.

Патрулирование маршрута осуществляется на бронированных автомобилях «Тигр» российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi вооруженных сил Турции, уточнили в министерстве. В общей сложности участвуют восемь единиц техники и около 50 военнослужащих России и Турции.

«Контроль движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции», - добавили в Министерстве обороны.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с Сочинским меморандумом, подписанным 22 октября президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны подписали документ, согласно которому в район сирийско-турецкой границы 23 октября вводится российская военная полиция, что позволит создать условия для безопасного отвода курдов.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.