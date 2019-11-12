Израиль уничтожил командира палестинской группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа

Израильская авиация уничтожила командира палестинской группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа Бахе Абу аль-Ата. По его дому был нанесен прицельный удар, опубликованы спутниковые снимки и кадры здания, которое частично обрушилось. в результате чего два человека погибли.

© Ashraf Amra, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

«Убиты палестинец и женщина, еще два человека пострадали при ударе Израиля по дому в восточной части эш-Шеджая на востоке сектора Газа», - сообщается в министерстве здравоохранения Палестины.

По данным израильского военного ведомства Бахаа Абу аль-Ата несет ответственность за множество терактов и ракетных обстрелов на территории Израиля, кроме того он готовил новые нападения.

Операцию лично одобрил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны.

В качестве ответа, группировки в Газе выпустили как минимум 50 ракет. В Тель-Авиве и других городах звучали оповещения о воздушной тревоге, в школах отменены занятия.

*«Исламский джихад» - организация, запрещенная в РФ.