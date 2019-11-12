Шествие националистов во Вроцлаве переросло в столкновение с полицией
Сотрудникам полиции пришлось применить водометы, дубинки и слезоточивый газ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Ежегодный марш национал-патриотических и ультраправых организаций по случаю Дня независимости Польши во Вроцлаве закончился столкновениями с полицией.
Несколько тысяч человек прошли по центральным улицам города с антисемитскими лозунгами и запрещенными файерами.
Сотрудники полиции пытались остановить участников шествия, преградив им дорогу, но в ответ националисты начали бросать бутылки и петарды.
Стражам порядка пришлось применить водометы, дубинки и слезоточивый газ.
В результате инцидента несколько человек арестованы, пострадавшим оказался один полицейский.