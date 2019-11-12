Шествие националистов во Вроцлаве переросло в столкновение с полицией

Ежегодный марш национал-патриотических и ультраправых организаций по случаю Дня независимости Польши во Вроцлаве закончился столкновениями с полицией.

Несколько тысяч человек прошли по центральным улицам города с антисемитскими лозунгами и запрещенными файерами.

Сотрудники полиции пытались остановить участников шествия, преградив им дорогу, но в ответ националисты начали бросать бутылки и петарды.

Стражам порядка пришлось применить водометы, дубинки и слезоточивый газ.

В результате инцидента несколько человек арестованы, пострадавшим оказался один полицейский.