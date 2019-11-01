Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплат пенсий

Минтруд России выступил с инициативой упростить процедуру выдачи пенсий. Соответствующий приказ с пояснением опубликован на сайте министерства.

«Проектом приказа предусмотрено исключение предоставления гражданами документов для установления страховой пенсии (в том числе для ее перерасчета), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению», - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Отмечается, что процедуру дублирования справок удастся избежать в случае, если все бумаги находятся в ПФР. Речь идет, например, о документах из жилищно-эксплуатационных организаций или органов местного самоуправления для подтверждения факта установления пенсии.

Также некоторые сведения будут сохранены в федеральных государственных информационных системах. Таким образом, процесс подачи госуслуг будет оптимизирован.