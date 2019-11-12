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Причастные к воровству на космодроме Восточный отстранены от проекта

Александра Арсентьева
12:00 12.11.2019
Глава Роскосмоса также рассказал, что вторая очередь космодрома строится на иных принципах - денежные средства выделяются с казначейского аккредитива.
Причастные к воровству на космодроме Восточный отстранены от проекта
© Фото: Роскосмос

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что люди, причастные к коррупционным делам на космодроме Восточный, от проекта отстранены.

«Критика президента России абсолютно обоснована. Естественно, он информирован в деталях. Мы тоже в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», - заявил он, отвечая на вопрос о критике главы государства коррупции на Восточном.

Рогозин отметил, что коррупционные дела относятся к 2014 году, тогда выявили массовые нарушения в строительстве, сообщает ТАСС.

Глава Роскосмоса также рассказал, что вторая очередь космодрома строится на иных принципах. Там обеспечено и казначейское сопровождение, и денежные средства выделяются с казначейского аккредитива. По словам Рогозина, сегодня нет никаких оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективным образом.

Напомним, 11 ноября Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что были возбуждены десятки уголовных дел о хищениях при строительстве Восточного, там до сих пор нет порядка.

Космодром Восточный строят в Амурской области. На его возведение уже потратили около 92 миллиардов рублей. Как ранее рассказал вице-премьер Юрий Борисов, строительство космодрома должно завершиться не позднее 2023 года.

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