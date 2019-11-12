Мины, пулеметы, стрелковое оружие: ВСУ снова нарушили режим тишины

Украинские военные в очередной раз нарушили режим тишины в Донбассе. В районе населенного пункта Пески силовики выпустили две мины калибра 82 мм, сообщает корреспондент «Звезды» Екатерина Габель. В окрестностях Авдеевки и поселка Спартак были применены крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Нарушение на фоне разведения сил на линии разграничения фиксируется второй день подряд. Ранее украинские военные заявляли, что процесс разведения сил и средств в Петровском в Донбассе будет проходить в течение трех дней - до 12 ноября.