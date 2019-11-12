Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заверил, что поставки вооружения необходимы украинскому народу для их собственной безопасности.
© Фото: Gregor Fischer, dpa, Globallookpress
Вашингтон предоставил Украине оружие для «борьбы против русских». С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.
«Президент хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили системы оборонительного оружия», - заявил он.
Помпео добавил, что гордится политикой, которую Штаты проводят в отношении Киева.
Полная стенограмма речи политика опубликована на сайте Госдепа США.
В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать сказанное. Он перенаправил соответствующий вопрос журналистов в МИД.