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«Дорога была очень сложная»: подробности первого совместного патруля РФ и Турции в Сирии

Павел Ремнев
21:14 01.11.2019
За четыре часа военные провели патруль от таможенного перехода Дербесия на глубине шести километров от сирийско-турецкой границы и обратно. 
«Дорога была очень сложная»: подробности первого совместного патруля РФ и Турции в Сирии

Российская военная полиция и пограничная служба Турции провели первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. В ходе него был пройден маршрут длительностью 110 километров.

В составе патруля - бронированные автомобили «Тигр», «Тайфун» российской военной полиции и бронеавтомобили «Kirpi» турецкой пограничной службы.

Позади подробный инструктаж и доскональная проверка экипировки. К этому дню российские военные полицейские готовились около недели. Маршруты выучили досконально: где какой поворот - помнят наизусть. Колонна выходит из города Камышли, до точки встречи с турецким патрулем - около 10 километров.

Пункт пропуска и белый бетонный забор, сверху которого намотана колючая проволока - и так ровно 822 километра, именно такова протяженность сирийско-турецкой границы. К первой контрольной точке и российские военные полицейские, и турецкие солдаты приехали заранее. Идут последние приготовления и на сирийскую сторону переходят турецкие офицеры, где их уже ждет старший колонны. После чего командиры сверяются с картами и обсуждают предстоящий маршрут.

Именно сейчас в карты патрулирования вносят последние изменения. Турецкие военные предлагают ограничиться зоной в шесть километров вглубь от границы. С неба колонну прикрывает беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». На протяжении всего пути отработали российские саперы.

Ровно в 12 часов колонна турецких военных начинает движение и пересекает границу. В соответствии с соглашением на патруль выходит по четыре бронеавтомобиля с каждой стороны и не более 24 человек. Безопасность обеспечивает БТР-82 российской военной полиции, турецкая техника остается в центре, возглавляют и замыкают колонну российские бронеавтомобили. Все маневры - под пристальным вниманием курдских журналлистов.

Колонна отправляется в путь, на каждой контрольной точке военные полицейские связываются с базой.

Протяженность маршрута - 110 километров. Курдские отряды самообороны досрочно отошли от границы до 30 километров - это важнейший пункт соглашения между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. На обочины выходят местные жители.

Турецкие солдаты будут патрулировать этот район лишь дважды в неделю, но наши военные полицейские, выступая гарантом безопасности в регионе, будут выходить на маршруты каждый день. Их, кстати, определено три: два - на запад и восток от Камышлы, и один - в районе города Кобани. Для ежедневных патрулей на север страны дополнительно переброшено 300 человек и 20 единиц боевой техники.

«Считаю, что турецкая сторона вела себя достойно, как настоящая хорошая армия сильной страны. Техника у них тоже показала хорошие маневренные возможности, дорога была очень сложная, остановок внештатных не было, поэтому к ней тоже замечаний нет. Все прошли, но есть нюансы - некоторых дорог, обозначенных на карте, в действительности нет, но мы преодолели это, никаких проблем не возникло», - рассказал офицер военной полиции ВС РФ Александр Бесклубов.

Спустя четыре часа первый маршрут пройден, и турецкие военные удаляются на свою территорию. Следующая встреча на этом участке состоится примерно через две недели - следующий  совместные патруль пройдет в районе города Кобани.

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