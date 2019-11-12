Два вида подсолнечного масла попали в черный список Росконтроля

Союз потребителей Росконтроль провел экспертизу качества популярных торговых марок рафинированного дезодорированного подсолнечного масла высшего сорта.

В ходе исследования было выявлено, что масла «Каролина» и «Селяночка» не соответствуют главному критерию продукта высшего сорта - свежести - за что и оказались в списке не рекомендованных к покупке.

«Масла «Каролина» и «Селяночка» не соответствуют заявленному высшему сорту по показателю окислительной порчи - превышено перекисное число», - сообщается на сайте Союза.

Данный продукт может быть причислен только к первому сорту, а не к высшему, как заявляет производитель на упаковке.

Продукт торговых марок «Россиянка» и «Затея» прошел проверку, но с замечаниями экспертов по органолептическим показателям - присутствует легкий привкус подсолнечника, которого у рафинированных дезодорированных масел нет.

Изготовлены в соответствии с ГОСТом и рекомендованы к покупке масла брендов «Благо», «Слобода» и «Mr.Ricco».

Ни в одном из образцов не было обнаружено наличие токсичных элементов, а также канцерогенов.