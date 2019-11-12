СК проверит данные о других противоправных действиях доцента Соколова

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям проверить данные СМИ о том, что обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов и ранее допускал «противоправное поведение». Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки и по результатам проверки принять обоснованное процессуальное решение», - приводятся слова Петренко на сайте СК России.

Для того, чтобы провести тщательное расследование убийства аспирантки СПбГУ, Бастрыкин направил в Санкт-Петербург опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета.

По предварительной версии следствия, 7 ноября Соколов застрелил Ещенко из обреза, а в ночь на субботу он хотел избавиться от тела, расчленив его. Девятого ноября Соколова с рюкзаком, в котором находились отрубленные руки и травматический пистолет, достали из реки Мойки.

Впоследствии доцент был задержан по подозрению в убийстве. Ещенко, как утверждают ряд СМИ, была бывшей студенткой и возлюбленной 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, а также вместе проживали в квартире историка, в ней следователи и нашли фрагменты женского тела.

На суде ученый признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал конфликт с Ещенко, когда, по его словам, девушка превратилась в «чудовище из сказки».