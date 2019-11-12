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Режим ЧС введен из-за лесных пожаров в Северском районе Краснодарского края

Ирина Егорова
11:21 12.11.2019
На Кубани борются с лесными пожарами уже больше недели, причиной возникновения которых, вероятно, являются умышленные поджоги.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

В Северском районе Краснодарского края из-за пожара введен режим чрезвычайной ситуации. На территории больше 70 гектаров горят леса.

«В связи с нестабильной лесопожарной обстановкой в лесах лесного фонда Краснодарского края, граничащих с населенными пунктами Северского района режим ЧС введен с 12.00 11 ноября 2019 года», - сообщил на своей странице в Instagram глава района Адам Джарим. 

500 человек, 64 единицы техники, множество добровольцев борются с возгоранием, патрулируют территорию. На помощь в тушении задействовали авиацию. Семь очагов возгорания удалось взять под контроль. За неделю пожарные потушили 22 пожара общей площадью 109 гектаров.

По предварительной информации, причиной пожара являются умышленные поджоги лесного массива.

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