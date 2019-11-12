В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока

Глава комитета Государственной думы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть прежний возраст выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа.

По его словам, это нужно сделать в виду того, что после пенсионной реформы большое количество жителей уехали из северных регионов. Депутат добавил, что ДФО - это особая территория с суровыми климатическими условиями.

«Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», - приводит слова Харитонова газета «Известия».

Он отметил, что речь идет об 1,2 миллиона человек, для которых будет нужно каждый год выделать почти 16,2 миллиарда рублей, что, по его оценкам, небольшие денежные средства в масштабах государства.

В числе причин появления такой инициативы Харитонов назвал низкий уровень зарплаты в сравнении с другими российскими регионами, а также низкую покупательную способность населения и небольшую продолжительность жизни в округе.

Как заявил депутат, это предложение он направил в адрес правительства и подготовил соответствующий законопроект, который находится на стадии обсуждения.

Зампред правительства, руководитель аппарата кабинета министров Константин Чуйченко в нынешнем виде законопроект не поддержал. По его словам, на его реализацию согласно финансово-экономическому обоснованию нужны дополнительные ассигнования из федерального бюджета.

«Однако в нарушение требований статьи Бюджетного кодекса России источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств не определены», - заявил Чуйченко.

В России с 2019 года началась пенсионная реформа, она будет продолжаться десять лет. Возраст выхода на пенсию будет поэтапно возрастать, пока в 2028 году не достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. До этого пенсионный возраст для мужчин составлял 60 лет, для женщин - 55 лет.