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СК задержал двух мужчин, которые угрожали убийством судье Мосгорсуда

Ирина Егорова
10:57 12.11.2019
Против них возбудили два уголовных дела: за высказывание угроз и призывы к экстремизму в интернете.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: АГН Москва, Global Look Press

Следственный комитет сообщил о задержании двух мужчин, которые угрожали убийством судье Мосгорсуда. Это ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и 41-летний Сергей Половец.

© СК РФ

Против них возбуждены уголовные дела. В скором времени им будет предъявлено обвинение и озвучены меры пресечения.

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждены уголовные дела об опубликовании в сети "интернет" публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Московского городского суда», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко

В ведомстве напомнили, что давление на судей непозволительно, а угрозы недопустимы, так как они исполняют свой долг для восстановления справедливости.

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