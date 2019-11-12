СК задержал двух мужчин, которые угрожали убийством судье Мосгорсуда

Следственный комитет сообщил о задержании двух мужчин, которые угрожали убийством судье Мосгорсуда. Это ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и 41-летний Сергей Половец.

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Против них возбуждены уголовные дела. В скором времени им будет предъявлено обвинение и озвучены меры пресечения.

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждены уголовные дела об опубликовании в сети "интернет" публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Московского городского суда», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве напомнили, что давление на судей непозволительно, а угрозы недопустимы, так как они исполняют свой долг для восстановления справедливости.