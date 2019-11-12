КС разрешил изымать имущество у родственников и знакомых коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, которое было куплено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на отказные определения КС по результатам рассмотрения жалоб экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родственников и знакомых.

Никулинский суд Москвы в 2017 году изъял у них имущество стоимостью свыше 9 миллиарда рублей, потому как посчитал, что официальные доходы заявителей не позволяли им приобрести недвижимость и автомобили.

При этом заявители, в числе которых родители и сестра Захарченко, а также экс-подруги, сочли неправомерным применение к ним норм о контроле за расходами государственных служащих.

В КС, в свою очередь, отметили, что конфискация входит в число «особых правовых мер», целью которой является эффективное противодействие коррупции.

Адвокат бывшего полковника Захарченко Александр Горбатенко заявил, что Конституционный суд «фактически поставил точку в этом споре». По его словам, в доход государства теперь может быть обращено имущество любого человека, если он законность его происхождения не докажет.

В июне Захарченко был приговорен к 13 годам колонии и лишил его звания. По решению суда он также должен выплатить штраф в размере 117 миллиона рублей. В октябре Московский городской суд снизил срок Захарченко до 12,5 года.