Назарбаев заявил, что может организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
Бывший президент Республики предложил Казахстан в качестве нейтральной площадки для проведения переговоров двух лидеров.
© Фото: kremlin.ru, president.gov.ua, Mateusz Wlodarczyk, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на территории республики.
Он рассказал, что уже обсудил этот вопрос с украинским лидером и тот согласен на встречу на нейтральной территории.
«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», - сказал Назарбаев агентству Sputnik Казахстан.
Накануне, 11 ноября, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, в ходе которого были затронуты вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая урегулирование на Украине.