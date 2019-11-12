Назарбаев заявил, что может организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на территории республики.

Он рассказал, что уже обсудил этот вопрос с украинским лидером и тот согласен на встречу на нейтральной территории.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», - сказал Назарбаев агентству Sputnik Казахстан.

Накануне, 11 ноября, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, в ходе которого были затронуты вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая урегулирование на Украине.