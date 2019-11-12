Госдуме и Совфеду предложили ввести доступ в интернет по паспорту

Госдуме и СФ предложили обсудить вопрос обязательной регистрации при входе в интернет. Инициативу о новом доступе предложил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков.

«Таким образом, любой гражданин, желающий воспользоваться интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность», - передает ТАСС заявление ассоциации.

По словам Янсукова, данный принцип должен работать и в местах публичного пользования. Персонификация каждого действия граждан позволит предотвратить неправомерные действия, провокации и облегчит процедуру установления личности виновного в случае свершения таких действий.

Также новая мера, по его мнению, позволит оградить несовершеннолетних от негативного влияния. За них регистрироваться будут родители, предъявляя свои документы.

По словам президента ассоциации, вопрос является актуальным, так как «увеличивается количество попыток внутренних и внешних иностранных агентов оказать негативное воздействие на общественные и выборные процессы в России».