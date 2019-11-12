Опубликовано видео транзита Меркурия через диск Солнца
Путь планеты длился семь часов.
© Видео: NASASun, Twitter © Фото: NASASun, Twitter
NASA опубликовало кадры, на которых запечатлен транзит Меркурия через диск Солнца.
На видео Меркурий представляется маленькой черной точкой. Дело в том, что размер планеты в 190 раз меньше видимого размера огненной звезды.
Всего путь Меркурия по диску составлял семь часов.
Его можно было наблюдать и из России, однако лишь с помощью телескопа.
В следующий раз аналогичное явление произойдет только в 2032 году.