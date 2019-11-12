Опубликовано видео транзита Меркурия через диск Солнца

NASA опубликовало кадры, на которых запечатлен транзит Меркурия через диск Солнца.

На видео Меркурий представляется маленькой черной точкой. Дело в том, что размер планеты в 190 раз меньше видимого размера огненной звезды.

Всего путь Меркурия по диску составлял семь часов.

Его можно было наблюдать и из России, однако лишь с помощью телескопа.

В следующий раз аналогичное явление произойдет только в 2032 году.