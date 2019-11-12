Моралес получил политическое убежище от Мексики

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что мексиканская сторона предоставила политическое убежище подавшему в отставку с поста президента Боливии Эво Моралесу.

«Только что я принял звонок президента Моралеса. Он ответил на наше предложение и запросил устно и формально политическое убежище у нашей страны», - написал Эбрард в своем Twitter.

Ранее министр заявил, что его государство готово предоставить убежище Моралесу убежище на территории посольства Мексики в Ла-Пасе, где в данный момент находятся 20 чиновников и депутатов.

Напомним, Моралес подал в отставку десятого ноября из-за массовых беспорядков в стране, которые начались в конце октября. Вслед за ним со своих постов ушли вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и другие.

В свою очередь, вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес сообщила, что полномочия президента страны переходят к ней после отставки руководства. При этом полиция Боливии получила ордер на арест Моралеса, который тот считает незаконным.