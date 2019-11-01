Опубликовано видео посадки SuperJet с отказавшим двигателем в Тюмени

Пассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100 успешно приземлился, несмотря на отказавший двигатель. Кадры посадки публикует Lifeshot.

Лайнер направлялся по маршруту Тюмень – Санкт-Петербург, но был вынужден вернуться в пункт отправления. Перед посадкой он некоторое время вырабатывал топливо, совершая круги.

По имеющимся данным, в результате инцидента никто из 80 находившихся на борту пассажиров не пострадал.