Опубликовано видео посадки SuperJet с отказавшим двигателем в Тюмени
На борту лайнера находились 80 человек.
© Видео: Lifeshot © Фото: Lifeshot
Пассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100 успешно приземлился, несмотря на отказавший двигатель. Кадры посадки публикует Lifeshot.
Лайнер направлялся по маршруту Тюмень – Санкт-Петербург, но был вынужден вернуться в пункт отправления. Перед посадкой он некоторое время вырабатывал топливо, совершая круги.
По имеющимся данным, в результате инцидента никто из 80 находившихся на борту пассажиров не пострадал.