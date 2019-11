«Достойна Нобелевской премии мира»: американский журналист заявил о заслугах РФ в Сирии Дарья Михалина Если бы не помощь России, Сирия до сих пор оставалась бы охвачена войной, полагает эксперт Скотт Риттер.

© Фото: Ministry of Defence of the Russi Twitter.com ,Globallookpress