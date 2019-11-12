«Достойна Нобелевской премии мира»: американский журналист заявил о заслугах РФ в Сирии

Россия играет важнейшую роль в установлении мира в Сирии, считает автор американского портала Truthdig Скотт Риттер.

По его словам, противостояние России и Запада в регионе обусловлено тем, что изначально Москва решила, что США и страны НАТО работают над сменой режима в Дамаске по ливийскому сценарию. С самого начала российская сторона отказалась принимать участие в этих мероприятиях и взяла курс на дипломатическое разрешение кризиса в Сирии.

По словам журналиста, в то же время США проводили тайную операцию по поставке оружия и предпринимали попытки свергнуть Асада. Одной из тактик Штатов стало обвинение официальных властей страны в применении нервно-паралитического отравляющего вещества. Тогда Пентагон предложил создать над Сирией бесполетную зону. Как утверждает Риттер, благодаря этому сирийская оппозиция при поддержке США хотела начать готовиться к войне.

Автор вспоминает: именно благодаря России в 2013 году сирийское химическое оружие под надзором ОЗХО было уничтожено.

В 2015 году Владимир Путин направил российских военных в Сирию. Тогда 70% Республики контролировали боевики. По мнению Риттера, благодаря Москве значительная часть сирийских территорий была отвоевана.

Автор упоминает и действия российской военной полиции, которая работает над восстановлением мира и порядка, помогает местным жителям.

Журналист подчеркивает: после проведении Турцией спецоперации в Сирии, некоторые американские военные покинули страну.

«Вынудив Америку уйти из северо-восточной части Сирии, Россия предотвратила большую войну между Турцией, курдами и США», - уверен он.

При этом Риттер удивляется, что о заслугах Москвы в регионе мало говорят. Он связывает это с западной русофобией, которая «просочилась во все сферы внутриполитического дискурса».

Тем не менее, автор считает, что со временем историки верно истолкуют действия РФ в Сирии и ее роль в урегулировании ситуации. Он добавил, что Россия достойна Нобелевской премии мира за проделанное.