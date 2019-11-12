В погоне за безопасностью: WhatsApp массово блокирует пользователей

Политика WhatsApp относительно групповых чатов вызывает много вопросов у пользователей. Сейчас мессенджер борется с распространением спама - недавнее обновление позволяет пользователям отклонять приглашения в группу. Но при этом участников тех или иных чатов могут заблокировать навсегда, если название группы покажется подозрительным администрации.

За последнее время пользователи подали немало жалоб на мессенджер после того, как их аккаунты были заблокированы. Например, один из пользователей Reddit отметил, что после того, как его однокурсник переименовал университетский чат, тот был заблокирован. Более того, в «бан» попали все остальные участники диалога.

Другой пользователь столкнулся с аналогичной ситуацией со школьным чатом. Администраторы WhatsApp заблокировали 100 участников группы из-за подозрений в «злонамеренности».

При этом попытки оспорить блокировку не решают проблему – пользователям приходят автоматические стандартные ответы о том, что они нарушили правила.

Такая агрессивная реакция мессенджера связана с тем, что в последнее время его политика направлена на борьбу с агрессией, экстремизмом, спамом и фейковой информацией. Ранее такой строгой модерации не было, что иногда приводило к несчастным случаям: например, несколько человек в Индии стали жертвами самосуда из-за слухов о похищении детей, пишет «Ридус».

Чаты и звонки в WhatsApp зашифрованы, поэтому сотрудники компании не могут читать переписку. Однако у них есть доступ к метаданным чатов (дата создание, название, описание). Поэтому, если вы являетесь администратором группы, вы можете ограничить права на изменение его данных.