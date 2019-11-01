Пожарные спасли сову из полыхающего дома в центре Москвы: видео
При тушении пожара на Большой Сухаревской площади спасатели эвакуировали три десятка жильцов и сову по кличке Абу.
© Видео: Lifeshot © Фото: Lifeshot
Пожарные спасли сову из горящего в центре Москвы жилого дома. Питомца по кличке Абу сотрудники МЧС вернули хозяйке.
Напомним, сильный пожар на Сухаревской разгорелся сегодня, 1 ноября. Возгорание произошло на втором этаже, однако пламя распространилось выше, а также перешло в шахту лифта.
«Сына эвакуировали через балкон. Невозможно было взять сову. Я бегала здесь и просила спасти Абу», - вспоминает хозяйка птицы.
По ее словам, когда сотрудники МЧС проверяли квартиры, они заметили пернатого жителя дома и передали его владелице. Птица чувствует себя хорошо, несмотря на испуг. Кадры с места публикует Lifeshot.