Пожарные спасли сову из полыхающего дома в центре Москвы: видео

Пожарные спасли сову из горящего в центре Москвы жилого дома. Питомца по кличке Абу сотрудники МЧС вернули хозяйке.

Напомним, сильный пожар на Сухаревской разгорелся сегодня, 1 ноября. Возгорание произошло на втором этаже, однако пламя распространилось выше, а также перешло в шахту лифта.

«Сына эвакуировали через балкон. Невозможно было взять сову. Я бегала здесь и просила спасти Абу», - вспоминает хозяйка птицы.

По ее словам, когда сотрудники МЧС проверяли квартиры, они заметили пернатого жителя дома и передали его владелице. Птица чувствует себя хорошо, несмотря на испуг. Кадры с места публикует Lifeshot.