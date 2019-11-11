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СК возбудил дело после падения матери с детьми из окна многоэтажки в Москве

Вадим Иванов
10:07 11.11.2019
В результате инцидента, женщина и один ребенок погибли, шестилетний мальчик был госпитализирован.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

СК возбудил уголовное дело после трагедии с падением женщины с детьми из окна девятого этажа жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

Трагедия произошла в Бабушкинском районе столицы, уточнили в СК. Дело завели по ч.2 ст. 105 УК РФ - «Убийство».

«Утром 11 ноября возле жилого дома обнаружено без признаков жизни тело женщины и малолетнего ребенка», - говорится в сообщении.

В СК добавили, что также на месте ЧП был найден мальчик лет шести, он был госпитализирован, его состояние не уточняется.

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