СК возбудил дело после падения матери с детьми из окна многоэтажки в Москве

СК возбудил уголовное дело после трагедии с падением женщины с детьми из окна девятого этажа жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

Трагедия произошла в Бабушкинском районе столицы, уточнили в СК. Дело завели по ч.2 ст. 105 УК РФ - «Убийство».

«Утром 11 ноября возле жилого дома обнаружено без признаков жизни тело женщины и малолетнего ребенка», - говорится в сообщении.

В СК добавили, что также на месте ЧП был найден мальчик лет шести, он был госпитализирован, его состояние не уточняется.