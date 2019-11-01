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В ДНР заявили о попытке срыва разведения сил в Петровском Украиной

Дарья Михалина
19:55 01.11.2019
Киев хочет перенести начало якобы из-за нарушения режима огня 30 октября.
В ДНР заявили о попытке срыва разведения сил в Петровском Украиной
© Фото: Alexander Rekun , Global Look Press

Украинская сторона в очередной раз пытается сорвать разведение сил в Донбассе, считают представители ДНР в совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины.

Как говорится в сообщении, Киев хочет перенести начало якобы из-за нарушения режима огня 30 октября со стороны ополченцев. Тем не менее, как говорится в отчетах миссии ОБСЕ, в этот день были зафиксированы обстрелы ВСУ.

В СЦКК отметили: подобную тактику Украина применяет регулярно на протяжении последних лет.

«Намеренно производили обстрелы в преддверии разведения, чтобы заявить о нарушениях, тем самым срывая начало процесса», - следует из сообщения центра.

Напомним, 29 октября в Минске все участники Контактной группы согласовали фиксированные даты для начала мероприятий на участке разведения - 2 и 4 ноября.

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