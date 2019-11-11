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Асад назвал «Белые каски» крылом «ан-Нусры»*

Ирина Егорова
09:40 11.11.2019
Сирийский лидер назвал работу «Белых касок» пиар-акцией и приравнял организацию к террористической группировке.
Асад назвал «Белые каски» крылом «ан-Нусры»*
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Глава Сирии Башар Асад назвал «Белые каски» крылом террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Он уточнил, что по четким изображениям «якобы ангелов из "Белых касок "» можно узнать тех, кто принадлежит к «Аль-Каиде»**.

«В том числе на них есть тот, кто отрезал людям головы, есть и тот, кто ел сердце убитого солдата. Все это с легкостью можно найти в интернете. Никто в нашем регионе не верит этим пиар-акциям "Белых касок". Они — крыло "Ан-Нусры"*, - сказал президент Сирии в интервью RT

Сирийский народ понимает, что представляет собой «умеренная оппозиция» и «ангелы» из «Белых касок», поэтому Западу не удалось склонить сирийцев к поддержке террористов, заявил глава САР. 

Неправительственная и добровольческая организация «Белые каски» оказывают в Сирии медицинскую помощь населению и спасают пострадавших жителей от боевых действий. Также записывают происходящее на видео. Деятельность «Белых касок» осуждается Сирией, Россией и Ираном за создание постановочных видеозаписей и в связях с террористическими группировками.

«Джабхат ан-Нусра» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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