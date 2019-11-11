Из окна квартиры в Москве выпала мать с двумя малолетними детьми
На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Из окна девятого этажа жилого дома на северо-востоке Москвы выпала мать с двумя малолетними детьми. Об инциденте сообщил «360».
Как уточняет телеканал, ЧП произошло примерно в 08.50 в понедельник, 11 ноября.
По предварительной информации, женщина и один из детей скончались, за жизнь второго борются врачи.
На месте трагедии работают следователи. Причины инцидента не уточняются.