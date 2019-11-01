Делегации 75 стран исполнят военные песни к 75-летию Победы в Москве

Делегации 75 государств исполнят военные песни на одной из центральных концертных площадок Москвы во время празднования 75-летия Великой Победы 9 мая 2020 года. Об этом рассказал один из руководителей общественного движения «Бессмертный полк» Василий Лановой.

Он напомнил, что главной задачей акции остается сохранение исторической памяти и борьба с фальсификацией истории.

«Мы делаем главное дело. “Бессмертный полк” - это удивительное движение, которое появилось в районе 10 лет назад в центре Сибири, в Тюмени и выросло в невероятную махину не только у нас в стране, но и во всем мире», - сказал он.

Организаторы движения рассказали, что в минувшем мае «Бессмертный полк» собрал только в зарубежных странах 850 тысяч участников.

«Бессмертный полк» - общественная акция, во время которой люди несут фотографии своих родственников, которые принимали участие в ВОВ. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие называлось «Парад победителей». Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске, а в 2013 году акция распространилась на 120 городов. В 2014 году на улицы с портретами фронтовиков вышли жители 500 городов в семи государствах. С 2015 года акция-шествие официально стала общероссийской.