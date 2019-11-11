Аналитики: автомобили в России могут подорожать

Автомобили на российском рынке вырастут в цене даже в условиях падения спроса на них. По сравнению с 2018 годом, цена станет выше на 10 %, считают эксперты «Коммерсанта».

Причина повышения цены на новые автомобили - это низкая загрузка производств в РФ. Из-за этого концерны вынуждены закладывать растущие издержки в цену.

В среднем с начала 2019 года цены выросли на 3,5–7%. Падали они лишь на некоторые популярные у россиян модели - Volkswagen Tiguan и Nissan X-Trail. Они в ряде комплектаций стали доступнее на 60 тыс. и 10-31 тыс. рублей.

Глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов говорит, что цены так или иначе повышают все бренды, перестав опасаться падающего рынка. По его словам, производитель зарабатывает не более 3 % от купленного и выпущенного в РФ автомобиля.

Он считает, что скоро машина может превратиться в предмет роскоши, учитывая рост цен на них и падение доходов населения.

Впрочем, ряд производителей сдерживают цены и предлагают скидки ради выполнения плана продаж. Многие из них продают товар по прошлогодним ценам.