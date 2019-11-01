В Одессе вместо уничтоженного барельефа Жукову установят доску погибшим в Донбассе
Мемориальную доску возведут до 6 декабря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На месте барельефа маршалу Жукову в Одессе, который накануне снесли националисты, установят мемориальную доску погибшим украинским военным в Донбассе.
Работы по установке планируется завершить до 6 декабря. С таким заявлением выступила пресс-офицер военкомата Анастасия Ильяш.
Напомним, радикалы демонтировали памятный знак 31 октября. Свои действия они объяснили законом о дегуманизации, действующим на территории Украины с 2015 года, исходя из которого запрещается пропаганда символики СССР.