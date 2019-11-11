Адвокат подозреваемого по делу Вороненкова убит на Украине

Во время охоты в Житомирской области убит Святослав Пархоменко, представляющий интересы Александра Лося, подозреваемого по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Причиной трагедии стал конфликт между охотниками и егерями, в ходе которого было применено огнестрельное оружие, сообщает «Интерфакс».

Адвокат получил смертельное ранение, второй пострадавший - 52-летний житель Киевской области - был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Остальные участники инцидента были доставлены в полицию.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Предварительно, уголовное дело может быть возбуждено по трем статьям уголовного кодекса.

Ранее, в октябре, в Харькове в результате массовой перестрелки был убит один из свидетелей по делу Вороненкова.

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года в центре Киева.