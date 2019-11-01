Лепсу запретили въезжать в Латвию на неопределенный срок
Об этом сообщили в латвийском МИД.
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Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию. Об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.
«На основании оценки Службы государственной безопасности и части 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепса в список нежелательных лиц для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», - завил министр.
Ранее Григорию Лепсу уже запретили въезд в Литву. Решение подписал глава МВД страны Эймутис Мисюнас.