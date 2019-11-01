В Тернополе Зеленский прошел через «коридор позора»: видео

У здания областной администрации в Тернополе президенту Украины Владимиру Зеленскому устроили «коридор позора».

Видео инцидента появилось на канале «Последний блокпост #Нет капитуляции». На кадрах видно, что люди сопровождают украинского лидера выкриками «Позор!» и «Нет капитуляции!».

Акцию протеста устроили 200 активистов «Штаба сопротивления капитуляции», которые выступают против реализации Украиной «формулы Штайнмайера» и урегулирования конфликта в Донбассе.

Двадцать шестого октября Зеленский приехал в населенный пункт Золотое, где должен был пройти отвод украинских войск, но разговор с добровольцами не сложился. Глава государства упрекнул одного из ветеранов в неподобающем отношении из-за его вопроса о том, собирается ли Зеленский встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», выступающими против «формулы Штайнмайера».

Первого октября между Киевом, ДНР и ЛНР была подписана «формула Штайнмайера» - документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на территориях, не подконтрольных Киеву.