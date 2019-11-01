Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажирские поезда в Крым отправятся уже в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

В первую очередь речь идет о маршрутах Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Отмечается, что составы пустят после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.

Перевозчиком пассажиров стала компания «Гранд Сервис Экспресс».

Также известно, что полноценное движение грузовых поездов по мосту будет запущено в уже июне 2020 года.