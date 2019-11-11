В «Почте России» пообещали доставлять посылки быстрее

«Почта России» с 15 ноября сокращает нормативные сроки доставки посылок на 7800 направлениях.

Время пребывания посылки в пути из городов-миллионников в населенные пункты численностью более 100 тысяч человек и в обратном направлении сократится до двух-трех дней.

Для жителей городов, в которых население превышает 500 тысяч человек, посылки будут доходить спустя день после отправления, сообщает газета «Ведомости».

В компании отметили, что точные контрольные сроки будут зависеть от направления и могут составить до восьми суток.

«Сокращение сроков доставки обусловлено масштабными инвестициями в инфраструктуру, а также пересмотром схемы существующих маршрутов и уменьшением сроков сортировки отправлений», - цитирует «Ведомости» первого заместителя гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексея Скатина.

Программа развития АО «Почта России» до 2023 года предполагает инвестиции в размере 133 миллиардов рублей.