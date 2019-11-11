Четверть века на службе космосу: секреты работы ведущего предприятия отрасли

Сегодня исполняется ровно 25 лет Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - ЦЭНКИ. Это - ведущее предприятие ракетно-космической отрасли России по управлению космодромами и один из мировых лидеров по предоставлению пусковых услуг.

В честь знаковой даты Роскосмос опубликовал на своем канале в YouTube ролик, в котором показана «кухня» работы ЦЭНКИ, в частности, как ракеты устанавливаются на пусковые площадки.

Как отметили в Роскосмосе, главным объектом ЦЭНКИ на сегодня является космодром Восточный. Там в эти дни идет строительство стартового комплекса для ракет семейства «Ангара».

Не менее значим для отрасли и Плесецк - статус космодрома указом президента России был присвоен ему 25 лет назад - 11 ноября 1994 года. За четверть века с Плесецка было проведено около 180 пусков ракет космического назначения и выполнено около 80 пусков межконтинентальных баллистических ракет.